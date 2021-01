Rotterdamse gemeenteraad staat voor de vraag: 'Hoe met jonge relschoppers omgaan?'

Hoe kan de gemeente Rotterdam weer meer contact en grip krijgen op de jongeren die betrokken waren bij rellen eerder deze week op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk? En kan je wel schade verhalen op de jeugdige verdachten of hun ouders? De Rotterdamse gemeenteraad debatteerde donderdag over de rellen van begin deze week.

Alle partijen in de Rotterdamse gemeenteraad spraken hun afschuw uit over wat er gebeurd is. Juist op de Beijerlandselaan, een straat waar de afgelopen jaren veel aan is gedaan om die op te knappen.



Dat er problemen zouden komen op de Beijerlandselaan kwam niet onverwacht, zei burgemeester Aboutaleb tegen de raad. De politie hield ook rekening met rellen in de binnenstad en het centraal station, en was daar ook aanwezig.

In totaal zijn er zeventien winkels in Rotterdam-Zuid geplunderd. De politie heeft tot nu toe 161 relschoppers aangehouden. Vrijdag zal de eerste snelrechtzaak plaatsvinden. Voor de brand in het Plaswijckpark is een 14-jarige jongen aangehouden. De politie verwacht dat er snel meerdere verdachten zullen worden opgepakt.



Namen and shaming

Leefbaar Rotterdam vindt dat de verdachten na hun straf ook nog boete moeten doen. Joost Eerdmans stelde voor dat ze bijvoorbeeld met gele hesjes komen helpen met het schoonmaken op Zuid. Burgemeester Aboutaleb vindt dit soort 'naming en shaming' echter een slechte zaak. "Ik vind dat middeleeuws. We moeten oppassen dat mensen niet van elkaar vervreemden. Naming en shaming hoort niet in ons rechtsstelsel."

PvdA-raadslid Lammering vindt het 'spierballentaal'. Hij pleit juist voor de inzet van meer jongerenwerkers. "Er is een groep die we totaal kwijt zijn. Nu moeten we zorgen dat we weer contact krijgen met ze."

Gezagscrisis

De Partij voor de Dieren verwijst bij de vraag naar de oorzaak van het relgedrag naar de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren. Ruud van der Velden: "De enorme beperkingen vragen veel van de jeugd. Er is geen perspectief; scholen zijn gesloten, er zijn geen stageplaatsen en de bijbaantjes zijn weg. Laten we nu eens een terechte discussie voeren over de gevolgen voor de jongeren."

Nida vindt dat de rellende jongeren geen 'tuig mogen worden genoemd en ze niet moeten worden afgestoten'. Er moet volgens de partij juist een leger aan jongerenwerkers op deze groep worden gezet, om zo weer met ze in contact te komen en ze te kunnen helpen. De partij gelooft ook niet dat de avondklok de oorzaak van de rellen is; de oorzaak zou juist liggen in problemen die al langer spelen. Volgens de SP hebben extreem-rechtse politici te veel nadruk gelegd op verzet tegen de maatregelen.



Aboutaleb zei in de raad dat de avondklokrellen niets met het coronavirus te maken hebben. Hij vindt dat er soort gezagscrisis in Nederland is. Hij verwees daarbij naar protesten van de laatste maanden, zoals het boerenprotest en protesten tegen de coronamaatregelen.

Rol ouders

Leefbaar Rotterdam en de VVD Rotterdam vindt dat de schade op de jonge relschoppers zelf verhaald moet worden. Of anders op hun ouders. Nida is het hier niet mee eens. Ook Denk, GroenLinks en de SP vinden dat een slechte zaak.

Stephan Leewis van GroenLinks: "Natuurlijk hebben ouders een verantwoordelijkheid. Maar ik maak me zorgen om ouders die nu al geen grip hebben op hun kind en straks wel de rekening krijgen. Hoe moeten ze dat betalen? Hoe kunnen we daar straks op een goede en verstandige manier mee omgaan?"

Aboutaleb zegt het verhalen van de schade op de daders wel te gaan proberen, voor zover dat ook mogelijk is. "Je moet de schade wel kunnen linken aan een verdachte." Volgens de burgemeester zijn er wel veel camerabeelden beschikbaar.

In gesprek met verdachten

Burgemeester Aboutaleb heeft gezegd dat hij graag in gesprek wil gaan met de verdachten van de rellen. De politie zal hen vragen of ze daartoe bereid zijn. Tijdens de raadsvergadering zei Aboutaleb ook dat hij heel graag wil praten met de man die met een volle tas met gestolen spullen van de Zeeman wegliep. "Hij mag berouw komen tonen of vertellen dat ik het bij het verkeerde eind heb."

De VVD heeft gevraagd of ouders van verdachten met de raad in gesprek willen gaan om te kijken hoe de avondklokrellen konden gebeuren. De wijkagenten zullen dat voorstel aan de ouders voorleggen.

Schade

Hoe groot de schade is na de rellen kan nog niet precies gezegd worden. De ondernemers zijn nog druk bezig met het inventariseren daarvan. Aan gemeente-eigendommen is de schade zo'n 60 duizend euro.

Rotterdam gaat samen met het Rijk de getroffen ondernemers helpen. Wethouder Kathmann zei dat er gewerkt wordt aan een landelijk noodfonds. De gemeente Rotterdam helpt de ondernemers mee, zodat binnen een week alle schade kan worden geïnventariseerd. Daarna is er ook nog hulp bij de aanvragen bij het noodfonds en de gesprekken met verzekeraars.

ME

Burgemeester Aboutaleb zegt dat hij bij het kabinet heeft gepleit voor het versneld vaccineren van de medewerkers van de ME. Tijdens hun dienst zitten ze als groep dicht op elkaar in de wagens. Om besmetting tegen te gaan zouden ze snel moeten worden ingeënt. Ook de Nationale politie deed al eerder een verzoek daartoe.