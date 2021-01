IFFR dit jaar nét even anders: 'We vieren 5 maanden lang feest'

Films kijken in alle filmzalen van Rotterdam zit er dit jaar door het coronavirus niet in. Maar dat betekent niet dat het Internationale Filmfestival van Rotterdam (IFFR) niet door kan gaan. Integendeel: er wordt juist éxtra uitgepakt.

Het festival bestaat in 2021 namelijk 50 jaar, legt zakelijk directeur Marjan van der Haar uit. "Het is een verjaardag en dat willen we groots vieren, dus dan doen we het maar gespreid." Dat betekent dat je niet een week, maar vijf maanden lang van het IFFR kan genieten. "We beginnen in februari en dan gaan we door tot juni", vertelt ze lachend.

"In februari en juni pakken we uit", vervolgt ze. "Daartussen hebben we speciale programma's en zijn we online aanwezig." Maandag wordt het IFFR officieel geopend met Riders of Justice als openingsfilm.



Superjammer

Omdat het dit jaar allemaal nét even anders gaat, zijn er ook meerdere mogelijkheden. "Je kunt bij de première vertoning zijn; dan kijk je de film in één keer en ben je daarna bij de QÀmet de filmmaker. Ook is er een online ticket beschikbaar; daarmee heb je 72 uur toegang tot de film. Dan kun je hem ook even pauzeren", legt Van der Haar uit.

De tickets zijn goedkoper dan normaal: 8,5 euro. "Voordelig wel", lacht de zakelijk directeur, om vervolgens op serieuzere toon door te gaan: "We vinden het natuurlijk superjammer dat het niet op de normale manier kan. We willen mensen en zeker de diehards de films in de zaal bieden. Maar ja, het mocht niet zo zijn en we hadden hier al rekening mee gehouden."



Van der Haar heeft hoop voor de toekomst: "We hopen in juni iedereen te mogen ontvangen. Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar ik verwacht wel dat we dan iets kunnen doen."

Augmented Reality

In de tussentijd is er gewerkt aan de creatieve, alternatieve versie. Die bestaat namelijk niet alleen uit films: "Door heel Rotterdam vind je tientallen groene objecten", vertelt Van der Haar. "Als je de qr-code aan de voet van het object scant, start er een film waar een tijger in verstopt zit. Het maakt gebruik van Augmented Reality, echt fantastisch!"

De precieze locaties van de objecten zijn op de site van het IFFR te vinden.