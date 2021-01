'We moeten voorkomen dat er dieren weg moeten uit Blijdorp'

Als het namelijk zo ver zou komen, zou het laten inslapen van de dieren ook een mogelijkheid zijn. Andere dierentuinen verkeren namelijk ook in zwaar weer en hebben waarschijnlijk geen ruimte voor extra dieren.

Grofvuil

Donderdag werd bekend dat collega-dierentuin Artis er minder goed vanaf komt: ze moeten afscheid nemen van de leeuwen. Er is namelijk simpelweg geen geld meer. Zo'n scenario moet in Rotterdam voorkomen worden, vindt de raad. "De maatschappelijke waarde van onze dierentuin is te groot om bij het grofvuil te zetten."

"Niet alleen is het een stadsicoon waar mening Rotterdammer mee is opgegroeid, de eeuwenoude dierentuin is een belangrijke trekpleister voor de stad en heeft tevens een educatieve rol in de Rotterdamse samenleving."

Euthanasie

In oktober verstrekte de gemeente al een voorschot van 4 miljoen, op de uiteindelijke lening van 10 miljoen euro, maar de vooruitzichten voor 2021 zijn nog niet erg rooskleurig. De rest van de beloofde lening moet in de loop van april uitgekeerd worden.

Volgens de dierentuin zou de resterende 6 miljoen voldoende moeten zijn om 2021 te overbruggen, maar dan moet de herstructurering van de organisatie wel doorgezet worden. Ook moet er bespaard worden op personeelskosten. Als de dierentuin er niet uitkomt met de vakbonden, zal er gekort moeten worden op het aantal dierverzorgers; dat zou een verkleining van de dierencollectie tot gevolg hebben.

"Blijdorp zal er alles aan doen om dat te voorkomen." Als het echt niet anders kan, zal dat dierentuin de dieren proberen te herplaatsen in andere dierentuinen. Dat is lastig, want die verkeren vaak ook in nood. "Onvermijdelijk zal de diergaarde dan - zeer tegen haar zin - tot euthanasie moeten overgaan." Daarom wordt er door Blijdorp 'groot ingezet' op reorganisatie.