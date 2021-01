Laurens Gerrets na zijn debuut als eredivisiescheidsrechter: 'Verliep prettig en rustig'

Laurens Gerrets maakte woensdagavond zijn debuut als scheidsrechter in de eredivisie. De arbiter uit Capelle aan den IJssel leidde RKC Waalwijk-Fortuna Sittard (1-2) in goede banen. "Het ging erg goed, de wedstrijd liep lekker. Eigenlijk werd ik verrast dat de wedstrijd zo prettig en rustig verliep. Lekker voor een eerste keer", blikt Gerrets terug.

"In het laatste kwartier werd ik uitgedaagd", vertelt Gerrets op Radio Rijnmond. "De wedstrijd ging toen namelijk op en neer. Ik heb wel het gevoel dat ik iets heb moeten doen, gelukkig."

Luister hieronder het hele gesprek met Laurens Gerrets terug. Hij gaat ook verder in op het verschil tussen zélf de VAR zijn - iets wat hij regelmatig doet - of op het veld staan met de VAR in jouw oor. De tekst gaat verder onder het fragment:

Gerrets merkt dat er verschillen zijn als een scheidsrechter in de eredivisie moet fluiten. "De beleving is iets meer. De beslissingen die je maakt, zijn zwaarder en worden meer gewogen door andere mensen."

In de toekomst zou Gerrets dus ook duels van Feyenoord en Sparta kunnen fluiten. Ondanks dat hij uit Capelle aan den IJssel komt - in de buurt van Rotterdam - floot de arbiter al duels van Excelsior en FC Dordrecht of was hij vierde man bij eredivisiewedstrijden van Rotterdamse clubs. "Ik woon sinds deze zomer in Boskoop, dus ik zit nu nog meer safe. En ja, ooit een wedstrijd in De Kuip mogen fluiten, dat is wel een volgende droom van mij."