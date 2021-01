Polak over Sparta: 'Fraser heeft het echt goed op orde'

Voor Sjaak Polak is een wedstrijd tussen Sparta en FC Twente een fijn treffen. De Haagse oud-verdediger speelde voor beide clubs een aantal jaar. Ondanks dat het duel donderdagavond niet sprankelde (0-0), zat Polak geboeid naar de wedstrijd te kijken. "Voor de neutrale kijker was het vrij saai. Maar als je het voetbal begrijpt, dan zag je dat het een goed tactisch spel van beide kanten was", oordeelt Polak.

"We kunnen lullen als Brugman, maar Sparta pakt hiermee wel een puntje. En dat kan aan het eind van de rit wel het puntje om lijfsbehoud zijn", zegt Polak. Hij zag dat Sparta het defensief opnieuw goed op orde had tegen FC Twente. De ploeg uit Enschede kreeg bijna geen kans.

'Haagse sloper'

"Sparta heeft een oude Haagse sloper achterin", knipoogt Polak, die momenteel werkzaam is als hoofdtrainer bij de vrouwenploeg van ADO Den Haag. "Tom (Beugelsdijk, red.) is een fantastische gozer met een geweldige mentaliteit. Ook al loopt hij met één been: hij geeft nooit op. Maar daarmee doe ik andere spelers tekort. Trainer Henk Fraser heeft het echt goed op orde."

Polak vindt Sparta goed kan voetballen. "Als het eenmaal loopt, dan vliegen ze aan alle kanten erin. Het is een ploeg waar je rekening mee moet houden. Je wint er niet makkelijk van. Dat zal op een gegeven moment naar voren komen." Maar Polak waarschuwt de Kasteelclub ook. "Je moet niet gemakzuchtig worden. Dan kun je veel weggooien. Maar Fraser zal wel met het vingertje wijzen."

Volgens Polak is er een verkeerd beeld over Fraser. "Ze zeggen over hem dat hij keihard is, maar Fraser is een lieve man. Een mens-mens. Hij wil winnen. Dan gaat hij soms over lijken, om het even grof te zeggen", zegt Polak. "Maar hij is écht met zijn spelers. Je moet niet aan hen komen, dan kom je aan Fraser."