Architect afgebrand theatergebouw Plaswijckpark: 'Dit komt echt heel hard binnen'

"Het is heel heftig nu ik er zo bij sta", zegt Evelien van Veen, architect van het theatergebouw in het Plaswijckpark dat woensdag in vlammen opging. "Ik heb al foto's en video's gekregen van vrienden en kennissen van de brand, maar nu ik er zo bij sta, komt het echt heel hard binnen."

De brand blijkt te zijn aangestoken. "Eigenlijk wil je zoiets niet weten", zegt Van Veen. "Dit is een gebouw waar ik heel veel herinneringen aan heb. Het was een van onze grote projecten in Rotterdam. Ik kende Plaswijckpark heel goed, mijn oma woonde hier in de buurt. Ik kwam altijd via een bruggetje naar het park."

"Als jong bureau kregen wij de kans om het gebouw te ontwerpen", vertelt Van Veen. "En dit ontwerp is overal op de wereld gepubliceerd: ons bureau maakte 21 jaar geleden echt een statement met het ontwerp. We introduceerden een nieuwe vorm van architectuur, waarbij we gebruik maakten van natuurlijke materialen zoals riet voor het dak. Het ontwerp kwam ook in het architectuurjaarboek en het werd ook gelijk opgepakt door collega's. Inmiddels zie je vaak natuurlijke materialen die gebruikt worden in de bouw, maar het theatergebouw is echt een van de eersten geweest."

Opnieuw bouwen

Van Veen heeft ook veel steun gekregen van haar collega's die willen helpen om het gebouw opnieuw te bouwen. Iets wat zijzelf ook wil. Het ontwerpen van het theatergebouw kostte destijds 700 duizend gulden. "Dat zal nu veel meer zijn", vermoedt Van Veen. Zij is blij dat de doneeracties voor het verloren gebouw zo goed loopt. Er is 24 uur na de brand ruim 145 duizend euro opgehaald.