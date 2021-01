Zakaria Bakkali op weg naar Sparta

Bakkali is door zijn zaakwaarnemer aangeboden bij Sparta. Nu gaat de Rotterdamse in gesprek met Anderlecht om tot een huurovereenkomst te komen. Bij de Brusselaars komt Bakkali niet in de plannen voor van trainer Vincent Kompany. In de Belgische hoogste voetbalklasse mocht de technische aanvaller dit seizoen slechts twee keer meedoen. Hij maakt op dit moment onderdeel uit van het reserveteam van Paars-Wit.

In het verleden brak Bakkali door als jeugdtalent van PSV. Hij maakte in zijn eerste duels in de hoofdmacht een goede indruk, maar Bakkali leefde in onmin met de Eindhovense ploeg over een contractverlenging. De Rode Duivel, die twee interlands voor de Belgische nationale ploeg speelde, trok in 2015 daarom transfervrij naar Valencia. Daar maakte hij geen grote indruk, net als tijdens zijn uitleenperiode bij Deportivo La Coruña.

Sinds het seizoen 2018/2019 is Bakkali speler van Anderlecht. Door meerdere knieblessures kwam hij daar niet vaak in actie.