Emmely de Wilt grijpt naast Zilveren RadioSter

Dordtenaar Mattie Valk won de Zilveren RadioSter voor de mannen.

'Bizar'

De Zilveren RadioSter wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste (vrouwelijke) radio-dj en is een publieksprijs. De laatste twee jaar won Marieke Elsinga ook al. De derde kanshebber was Annemieke Schollaardt, collega van De Wilt bij Radio 2. Schollaardt was de laatste jaren vrijwel altijd terug te vinden op het podium van deze verkiezing.



De Wilt ruilde Rijnmond zes jaar geleden in voor 'Hilversum', waar ze vooral in de nacht te horen was. Nu heeft de 34-jarige presentatrice een eigen weekendprogramma en is ze de stand-in van Stefan Stasse. Ze was verbaasd toen ze hoorde dat ze genomineerd was: "Bizar! Dit is een grote eer. Vorig jaar won ik de Marconi Award en dit is weer een stap omhoog. Ik had niet verwacht dat zoveel mensen op me zouden stemmen."