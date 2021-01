Beugelsdijk strijdt in de verdediging van Sparta: 'Gewacht op mijn kans'

Sparta hield donderdagavond tegen FC Twente voor de tweede keer in dit kalenderjaar de nul (0-0). Tom Beugelsdijk had daar een belangrijk aandeel in. De Haagse verdediger speelde de aanvallers van FC Twente uit de wedstrijd.

Ondanks het gelijkspel, had Beugelsdijk ook een positief gevoel na de wedstrijd tegen de Tukkers. "Vooraf zou je tekenen als je tegen FC Twente in twee wedstrijden vier punten kunt pakken", reageert Beugelsdijk. Hij ziet dat Sparta de stijgende lijn te pakken heeft. De Rotterdammers creëerden tegen FC Twente weliswaar weinig, maar gaven bijna geen kansen weg.

"FC Twente en FC Utrecht zijn normaal gesproken ploegen waartegen je het lastig gaat krijgen. Nu bieden we goed weerstand. Dat is best wel knap", zegt Beugelsdijk.

Kijk hieronder naar het volledige interview met Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk na afloop van het duel met FC Twente (0-0). Ook sprak hij over het komende duel met zijn voetballiefde ADO van aanstaande zondag. De tekst gaat verder onder het fragment:

Door een blessure van de centrale verdediger Bart Vriends staat Beugelsdijk nu vaak in de basis bij Sparta. "Ik heb gewacht op mijn kans", vindt de Hagenees. "Maar er zijn twee plekken voor drie jongens. We zijn, denk ik, allemaal van hetzelfde niveau. We hebben met elkaar een goede band en moeten het met z'n drieën gaan doen."