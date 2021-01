Opvoeddeskundige over rellen op Zuid: 'Ga met je kind in gesprek'

Na de avondklokrellen op Zuid hing de vraag in de lucht waarom ouders hun jongeren niet thuishouden. Opvoedcoach Fadma Bouchataoui snapt dat dat lastig is, vooral als een goede verhouding met je kind ook voor de avondklokrellen ver te zoeken was.

"Jongeren die aan de rellen hebben deelgenomen, dat zijn jongeren die hiervoor ook al problemen hadden", weet de opvoedcoach. "Jongeren die rondhangen en overlast veroorzaken. Dat weten wij als professionals.

Bouchataoui wil wel benadrukken dat er ook heel veel jongeren zijn, die níet zijn wezen rellen. "Jongeren die gewoon binnen blijven. Er zijn ook zeker jongeren die bewust hebben gekozen om hun frustraties niet op deze manier te uiten. En er zullen ook zeker jongeren zijn die pittige gesprekken met hun ouders hebben gevoerd over naar buitengaan. Die ouders hebben gebruik gemaakt van het natuurlijke gezag en hebben gezegd: 'Forget it, jij gaat niet naar buiten!'"

Oorlogstijd

"Helaas zijn er ook ouders die blijkbaar geen gebruik kunnen maken van het natuurlijk ouderlijk gezag", vervolgt Bouchataoui. "Die zijn dat op de een of andere manier kwijtgeraakt. En dat kun je ook weer terugwinnen, maar je moet als ouder hard werken om ervoor te zorgen dat je kind naar je luistert en dat hij je mening serieus neemt."

Belangrijk is om vroeg te beginnen, weet Bouchataoui. "Als je voor de rellen moeilijk een gesprek kon voeren met je kind, dan lukt het nu al helemaal niet. Het is van belang om vroeg te beginnen met het bouwen van een stevige relatie met je kind. Voer goede gesprekken in vredestijd, dan kun je ergens op terugvallen in 'oorlogstijd'. Wacht niet tot er een groot probleem is!"

Volgens Bouchataoui moet je al vroeg, als de kinderen op de basisschool zitten, de basis leggen voor een goede relatie. "Dan weet je in deze tijd wat elkaars standpunten zijn, wat jullie belangrijk vinden en hoe jullie eruit kunnen komen. Als die relatie er niet is, dan is deze tijd heel moeilijk: dan moet je met hele grote sancties komen. Dat is eigenlijk olie op het vuur gooien."

Stap naar volwassenheid

De rellen had Bouchataoui eigenlijk totaal niet aan zien komen. "Natuurlijk hebben ouders het vaak wel over hoe lastig het is voor hun kinderen: ze mogen niets meer, zitten thuis, hebben geen bijbaantje en moeten hun vrienden missen. Dat is heel lastig."

Daarom is het belangrijk dat ouders met hun kind het gesprek aangaan: "Dan kunnen ze thuis over hun frustraties praten en kunnen ze met hun ouders zoeken naar een manier om er toch het beste van te maken."

En onthoud: "Dit is een stap naar volwassenheid: leren omgaan met de uitdagingen die het leven brengt. Leer je kind geduld te hebben en te accepteren dat er dingen zijn die we niet kunnen veranderen. En vergeet niet dat er een verschil zit tussen wat je kind wil en wat het nodig heeft. Dat weet jij als ouder beter dan je kind."