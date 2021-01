Fraser over Sparta-FC Twente (0-0): 'Een punt was het maximaal haalbare'

Henk Fraser zag Sparta donderdag met 0-0 gelijkspelen tegen FC Twente. Ondanks dat het duel niet sprankelde, is de oefenmeester tevreden met het behaalde punt. Want, zo benadrukt hij, Sparta moet ondanks de huidige tiende plaats eerst nog lijfsbehoud in de eredivisie zien te realiseren.

"Ik denk dat we een Sparta hebben gezien dat organisatorisch goed staat en geen grote kansen weggeeft", oordeelt Fraser. "Maar in balbezit waren er mogelijkheden om het beter uit te spelen. Dat hebben wij niet gedaan. Wat goed werkte in Enschede, dat werkte vandaag niet goed. FC Twente was daar beter op ingesteld. We hebben nagelaten om de ruimte te benutten om te voetballen."

Volgens Fraser zat er voor Sparta niet meer in dan een punt tegen FC Twente. Hij kan zeker leven met het feit dat de Rotterdammers in dit seizoen vier punten verzamelden tegen de Tukkers. "We hebben het gevaar van FC Twente twee keer kunnen elimineren. Dat zegt ook iets over de volwassenheid van mijn groep."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Sparta-trainer Henk Fraser na afloop van de thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-0). Ook sprak hij over de blessure van Adil Auassar. De tekst gaat verder onder het fragment:

Bakkali

De transfermarkt is nog tot en met zondag 31 januari open. Volgens Fraser zijn er voor Sparta op dat gebied nog 'uitdagingen'. Zo zingt de naam van Zakaria Bakkali van Anderlecht rond op Het Kasteel.

Fraser heeft Bakkali er graag bij: "Ik vind hem een fantastische speler. Hij heeft veel kwaliteiten. Maar er zijn nog wat haken en ogen."