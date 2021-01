Geen informatie openbaar over mislukken deal 80 miljoen euro Boijmans van Beuningen

Het stadsbestuur van Rotterdam geeft geen verdere informatie over een mislukt voorstel om een tweede Boijmans Museum te stichten in Rotterdam. Wethouder Said Kasmi van cultuur wilde alleen zeggen dat het om een plan ging dat mislukt is.

Een aantal oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad diende een motie van treurnis tegen de wethouder in. De indieners willen dat Kasmi meer leiderschap neemt in dit dossier. Maar die motie heeft het niet gehaald.

Het NRC schreef in december op basis van diverse bronnen dat de filantropische Stichting 'Droom en Daad' 40 miljoen euro wilde geven voor een tweede Boijmans Museum voor moderne kunst. Dat museum zou in Rotterdam-Zuid moeten komen. Het zou volgens de krant ‘een ‘katalysator voor de gebiedsontwikkeling in Zuid' moeten worden. Maar uiteindelijk mislukte het plan. Het college van burgemeester en wethouders zou de gemeenteraad hierover in het geheim hebben geïnformeerd.

Ook een voorstel om 40 miljoen te geven voor de verbouwing van het huidige Boijmans van Beuningen ging uiteindelijk niet door en dus zou er in totaal 80 miljoen euro misgelopen zijn. Leefbaar Rotterdam, 50Plus en de PVV Rotterdam wilden donderdag in de gemeenteraad dat wethouder Kasmi van cultuur daar meer duidelijkheid over gaf. Het verhaal staat immers voor een deel al in de krant. Maar dat deed de wethouder niet. Volgens Kasmi was er niet meer dan een plan en er waren geen geldbedragen genoemd. De wethouder hield zich verder aan zijn geheimhoudingsplicht om zo geen andere externe geldschieters af te schrikken.

Volgens leefbaar Rotterdam-raadslid Geert Koster bemoeilijkt de geheimhouding de controlerende taak van de gemeenteraad.