Het weer van vandaag: erg zacht

Vanochtend trekt de regen al snel de regio uit. Verder is het een overwegend bewolkte dag en valt er een enkele bui. Met een middagtemperatuur van 10 graden is het zacht. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige west-zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en eerst is er nog kans op een bui. De temperatuur gaat geleidelijk omlaag naar rond het vriespunt aan het eind van de nacht. Lokaal kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. De wind ruimt van noordwest naar noord tot noordoost en is matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen is er veel bewolking met slechts een streepje zon en blijft het droog. Het is met een middagtemperatuur van 2 graden flink kouder. De oostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Vooruitzichten

De eerste dagen is het koud met geregeld zon en blijft het droog. In de avond, nacht en vroege ochtend gaat het licht vriezen. Alleen in de nacht naar maandag kan er een winterse bui vallen. Vanaf dinsdag wordt het zachter met af en toe regen en loopt de temperatuur weer op naar 9 graden op woensdag.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,6 graden en de minimumtemperatuur 1,0 graden. Er valt gemiddeld 25,2 mm neerslag.