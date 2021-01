Ruim tweeduizend meer mensen overleden in de regio in 2020 dan vooraf verwacht

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn in 2020 bijna 14 procent meer mensen overleden dan vooraf was verwacht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De regio telde ruim dertienduizend overlijdens, terwijl de verwachting op ruim elfduizend lag.

Ook in de regio Zuid-Holland Zuid was vorig jaar sprake van zogeheten oversterfte. Ruim 4600 mensen kwamen te overlijden, terwijl op ruim 4100 was gerekend. Het gaat om een stijging van bijna 12 procent.

Het CBS baseert zich in de verwachting van het aantal overlijdens op een eerder gemaakte prognose, waarin rekening is gehouden met onder meer vergrijzing, migratie en levensverwachting. Per regio is daarnaast gekeken naar de sterftecijfers in eerdere jaren.

De sterfte was volgens het CBS in 2020 vooral hoog in het voorjaar, tijdens de eerste coronagolf. Maar ook tijdens de hittegolf en de tweede coronagolf stierven meer mensen dan verwacht. Naast de regio Rotterdam-Rijnmond was de oversterfte ook relatief hoger in onder meer de regio Zaanstreek, Flevoland, het oosten van Noord-Brabant en in Limburg.

Oversterfte komt vaker voor

Het CBS zegt dat een jaar met oversterfte vaker voorkomt, bijvoorbeeld door een griepepidemie. Dat was bijvoorbeeld het geval in 2015 en 2018. In heel Nederland was de oversterfte toen respectievelijk vijfduizend en negenduizend.

De oversterfte in 2020 ligt echter nog een stuk hoger dan in de jaren met zware griepgolven. Landelijk kwamen ruim vijftienduizend meer te overlijden dan verwacht.