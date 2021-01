Kuipers pleit opnieuw voor sneller vaccineren

Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, pleit opnieuw voor het opschroeven van het vaccinatietempo in Nederland. In het tv-programma Jinek zei hij donderdag dat er op dit moment een half miljoen vaccins worden bewaard om mensen een tweede prik te geven, terwijl daarmee zevenhonderdduizend mensen een eerste prik kunnen krijgen.

"Ga nou alsjeblieft sneller", roept hij op, ook namens zijn collega's. "Het is een andere risicoperceptie. Neem je het risico dat je niet iedereen na zoveel weken opnieuw kan vaccineren, omdat je niet zeker weet of je genoeg vaccin hebt? Of neem je het risico om meteen voorzichtig te doen, door een zo beperkt mogelijke groep een eerste vaccin te geven?"



Door meer mensen in ieder geval een eerste coronavaccinatie te geven, zouden zij minder ziek worden en daardoor minder op de intensive care belanden. Op die manier wordt de zorg toegankelijk gehouden voor hen die dat nodig hebben.

Selfie

"We hebben het eerder in de ziekenhuizen gezien, dat je uit één dosis niet vijf, maar zeven prikken haalt. Je kunt het getal dus met 40 procent verhogen. We hebben dus voor zevenhonderdduizend mensen vaccins. Als je ervoor kiest om iedereen een eerste dosis te geven, kan dat heel snel. Dat kunnen de GGD's toedienen, maar ook de ziekenhuizen en huisartsen." Hij spreekt over het tijdsbestek van een week.

Tijd is dus geen beperkende factor in het vaccinatietempo van deze instanties. Althans... "Je raadt het nooit, maar de grootste beperkende factor bij het vaccineren is dat iedereen een selfie wilde maken", zegt Kuipers.