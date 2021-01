Hoofdofficier van justitie over eerste relschoppers die voor rechter verschijnen: 'Duidelijk signaal dat we hard optreden'

Justitie in Rotterdam wil meerdere signalen afgeven met het snel voor de rechter brengen van (potentiële) relschoppers. Dat zegt Hugo Hillenaar, hoofdofficier van justitie. De eerste twee verdachten van de avondklokrellen in Rotterdam-Zuid verschijnen vrijdagmiddag voor de rechter. De zaken worden behandeld tijdens een zogeheten supersnelrechtzitting.

"Aan de ene kant willen we duidelijk laten zien dat we hard optreden tegen dit soort typen ongeregeldheden en rellen. We doen er alles aan om de rust en veiligheid op straat te herstellen. Wat daar gebeurde was absoluut ontoelaatbaar, dus daar treden we stevig tegen op."



Maar ook wil justitie op deze manier een signaal afgeven om vooral niet naar de rellen toe te komen. "Als je gepakt wordt, hangen er gevangenisstraffen boven je hoofd en loopt je toekomst risico", legt hij uit. Zo krijgen mensen met een strafblad bijvoorbeeld de eerste jaren sowieso geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die in verschillende beroepsgroepen wel verplicht is.

Supersnelrecht

De eerste verdachten van de rellen die voor de rechter verschijnen, zijn twee mannen van 19 en 25. Een van de twee zou maandagavond een ME-bus hebben bekogeld; de ander wordt verdacht van het plunderen van een winkel.

Bij het supersnelrecht komt een zaak binnen drie tot zes dagen na het strafbaar feit al voor de rechter. "Dat kan alleen bij zaken die relatief makkelijk te bewijzen zijn", legt Hillenaar uit. Zo moet onder meer het proces-verbaal al rond zijn en moet de advocaat van de verdachte beschikbaar zijn. "Dat kan dus alleen als het bewijstechnisch eenvoudig is."



Camerabeelden

Bij deze twee verdachten geldt dat ze maandagavond op heterdaad betrapt zijn. Sindsdien zitten ze vast. Maar veruit de meeste zaken zullen behandeld worden volgens het snelrecht, waarbij een verdachte binnen negentien dagen wordt voorgeleid.

"We zitten nog volop in het onderzoek en de politie is alle beelden van straatcamera's en van het publiek aan het bekijken. Daarin kijken minutieus wie welke rol heeft gespeeld en wie we verder nog kunnen aanhouden voor deze rellen, voor de plunderingen of voor geweld."

De politie heeft al uren en uren aan beeldmateriaal ontvangen van burgers, maar meer beeld is altijd welkom. "Dat zou onze bewijspositie alleen maar sterker maken. Het is mooi om te zien hoeveel mensen meewerken. Iedereen die we op die beelden kunnen traceren, zal van ons een reactie krijgen. En wat mij betreft zal die reactie stevig zijn."