Rob Baan en laatste nieuws over Feyenoord-trainer Dick Advocaat in FC Rijnmond

Rob Baan is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. De voormalig technisch directeur van Feyenoord bespreekt aan de voetbaltafel het laatste nieuws rond zijn oude club. Ook hoor en zie je in FC Rijnmond het laatste nieuws rond Dick Advocaat.

De Feyenoord-trainer gaat vrijdag met zijn spelers in gesprek of er nog vertrouwen is dat de resultaten beter worden. De Rotterdammers hebben nu drie eredivisieduels op rij verloren, met als dieptepunt de 3-0 nederlaag van woensdag in Heerenveen.

Een dag na de nederlaag in Friesland plaatste Rijnmond een poll met de vraag of Advocaat zijn team nog aan de praat krijgt. Ruim 70 procent van de bezoekers heeft daar geen vertrouwen meer in. Wat vinden de heren aan tafel hier van?

Natuurlijk blikt presentator Bart Nolles met Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel en analyticus Geert den Ouden vooruit op de kraker Feyenoord-PSV. Maakt Feyenoord in de huidige vorm een kans tegen de Eindhovenaren?

Ook wordt er vooruit gekeken naar ADO-Sparta. De Spangenaren willen na de nederlagen tegen PSV en FC Utrecht en het gelijkspel tegen FC Twente weer eens drie punten pakken.

FC Rijnmond begint vrijdagmiddag om 17:15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook is de uitzending op onze website en op YouTube-live te zien.