Rotterdam stopt met in opspraak geraakte leegstandsbeheerder

De gemeente Rotterdam stopt met ingang van april de samenwerking met leegstandsbeheerder Camelot. De vergunning van het bedrijf werd onlangs door de landelijke vereniging geschorst na problemen in Belgiƫ.

De gemeente laat leegstaande panden beheren door drie bedrijven. Die zorgen dat de objecten tijdelijk op de woningmarkt als antikraak worden verhuurd.

Camelot is een van die bedrijven. Het bedrijf raakte onlangs in opspraak in België, omdat huurders van sociale woningen onder erbarmelijke omstandigheden moesten leven. De vergunning werd daarop ingetrokken. De Vereniging Leegstandsbeheerders Nederland schorste Camelot vervolgens.

Rotterdam laat 45 panden beheren door Camelot. De panden worden met ingang van april overgedragen aan een van de andere twee leegstandsbeheerders. Dit alles blijkt uit de beantwoording van vragen van het raadslid Tjalling Vonk (CUSGP) door het college van B en W Rotterdam.