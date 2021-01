Petrovic verlaat Feyenoord per direct voor Willem II

Zeljko Petrovic is tot het einde van het seizoen de nieuwe trainer van Willem II. De assistent-trainer van Feyenoord is de opvolger van Adrie Koster, die vanwege de teleurstellende resultaten de laan uit werd gestuurd in Tilburg.

Petrovic werd aan het begin van het seizoen door Dick Advocaat bij Feyenoord binnengehaald als opvolger van Said Bakkati, die naar Jaap Stam in Amerika vertrok. In het seizoen 2004/2005 was de Montenegrijn ook al assistent-trainer in de Kuip onder Ruud Gullit.

Petrovic zou na dit seizoen sowieso al vertrekken bij Feyenoord. Onder de nieuwe trainer voor volgend seizoen, Arne Slot, was er geen plek meer voor Petrovic. Willem II staat op de voorlaatste plaats in de eredivisie met tien punten uit 19 wedstrijden.