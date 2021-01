Onderwerpen worden zwaarder bij De Kindertelefoon: 'Groot verschil met eerste lockdown'

Uit onderzoek van De Kindertelefoon blijkt dat kinderen tijdens de huidige lockdown aanzienlijk meer over emotionele problemen bellen dan tijdens de eerste coronagolf. Het aantal gesprekken over onder meer depressie nam de afgelopen maand met maar liefst 21 procent toe.

Uitschieters op dit gebied zijn eenzaamheid en zelfdoding: tussen 14 december vorig jaar en 10 januari dit jaar werd daarover bijna een derde meer contact opgenomen dan in het voorjaar.

Julia de Vreede is vrijwilliger bij De Kindertelefoon in Rotterdam en merkt ook dat de onderwerpen veranderen. "Normaal gaat het bij kinderen tussen 8 en 18 jaar over liefde, huiswerk of iets grappigs en soms zijn de onderwerpen zwaarder. Tijdens de eerste lockdown veranderde dit nog niet zo erg. Toen werd er bijvoorbeeld gevraagd hoe je moet daten tijdens corona."

De laatste tijd is er dus een ommekeer merkbaar. "Er komen meer moeilijke situaties aan bod. Zoals scheidingen en mensen verliezen, maar ook meer kinderen die een verslaving of depressie hebben," zegt De Vreede. Volgens haar zijn vooral dichte scholen de oorzaak, de plek die vaak als een veilige omgeving voelt. Bij heftige onderwerpen kan zij bellers doorverbinden naar 113 voor zelfmoordgedachten of Veilig Thuis in geval van geweld.

Frustratie en verveling

De afgelopen week zijn jongeren betrokken bij relletjes en is er voor de brand in in Plaswijckpark onder meer een 14-jarige verdachte aangehouden. Zelf heeft De Vreede deze week nog geen kinderen aan de lijn gehad die van plan zijn geweld te gebruiken. "Maar ik merk wel veel van het onderliggende gevoel. De frustratie en verveling loopt op door corona."

Als vrijwilliger probeert De Vreede een luisterend oor te bieden en kinderen waar mogelijk te helpen. Ze wordt zelf het meest geraakt door eenzaamheid. "Soms belt er iemand die om 21:00 uur nog alleen thuis zit en geen eten heeft gehad. Zelfs tijdens de avondklok."