Verkiezingen in coronatijd: na elke stem het rode potlood en het hokje ontsmetten

De Tweede Kamerverkiezingen in maart gaan voorlopig nog gewoon door. Er kan door corona dit keer op drie dagen gestemd worden en dat is uiteraard niet het enige dat compleet anders gaat. "Het moeilijkste is de drukte spreiden", zegtĀ Sandra Loman, projectleider van de verkiezingen in de gemeente Nissewaard.

Volgens Loman zijn bijna alle gebruikelijke stemlocaties in haar gemeente dit keer niet geschikt. "De meeste waren te klein en we zaten vaak in scholen. Je wilt gewoon geen risico's lopen op een plek waar veel kinderen komen. Daarnaast heeft elke locatie dit keer een aparte in- en uitgang."

Het kost voor Loman veel tijd om alles zodanig te organiseren zodat er rekening met alle maatregelen wordt gehouden. Ze vertelt op Radio Rijnmond hoe het er op 15, 16 en 17 maart aan toe zal gaan in de stembureaus. "Iedereen krijgt bij de stempas al een gezondheidscheck meegestuurd. Uiteraard wordt gevraagd om thuis te blijven als je niet aan de check voldoet. Dan staat er bij de ingang al iemand die controleert of je alles bij je hebt, zodat er niet iemand overbodig in het bureau komt."

'Corveedienst'

Ook heeft volgens haar een vrijwilliger 'corveedienst'. "Na elke stem worden alle hokjes en de rode potloden gedesinfecteerd. Daarnaast staan er spatschermen bij de stembureauleden en dragen zij medische mondkapjes en handschoenen. Tot slot is er dus overal een aparte uitgang waardoor bezoekers elkaar niet kruisen."

Eén ding kun je volgens Loman niet regisseren: de toeloop. "Als nu iedereen op maandag komt, is het zijn doel voorbij geschoten. En daar kun je niets aan doen. Je kunt niemand weigeren."

Loman hoopt niet dat de verkiezingen alsnog uitgesteld worden. "We hebben er al enorm veel tijd ingestoken. Het zou heel zonde zijn van deze voorbereidingen."