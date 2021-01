Grootschalig coronaonderzoek Charlois gebeurt gefaseerd: 'Testen kan tot 5 maart'

Het grote bevolkingsonderzoek naar de verspreiding van het coronavirus kende een vliegende start in de gemeente Lansingerland, maar in het grootschalige onderzoek in de Rotterdamse wijk Charlois zijn voorlopig een stuk minder mensen getest. Bij veel wijkbewoners heerst nog onduidelijkheid. Adnan El Kaka van de GGD Rotterdam-Rijnmond snapt de verwarring, maar noemt het onderzoek in Charlois ook heel anders dan in Lansingerland.

"Het onderzoek in de gemeente Lansingerland was vanwege de uitbraak van de Britse coronavariant en had dus een andere bedoeling dan hier in Charlois", vertelt hij. Van zo'n grote uitbraak is in Charlois namelijk geen sprake. "Dit is laagdrempelig onderzoeken en laten testen."

Doel van het grootschalig onderzoek is uiteraard om meer inzicht te krijgen in de weg van het coronavirus. Ook moet duidelijk blijken wat de testbereidheid van de bewoners is. Er is mede voor Charlois gekozen vanwege de gemêleerde bevolking en de sporen van corona die zijn gevonden in het rioolwater.

Brief of niet

De gemeente Rotterdam communiceerde begin deze week dat het grootschalig testen vanaf dinsdag 26 januari mogelijk was. Bewoners zouden geïnformeerd worden per brief, maar veel mensen hebben nog geen uitnodiging per post gehad. Een bewuste keuze, vertelt El Kaka.



"Iedereen krijgt een brief, maar dat gaat gefaseerd. Dat is sowieso de opzet, omdat de testlocaties er tot 5 maart staan. Er is dus zeker geen haast en iedereen heeft de gelegenheid om zich gratis, met of zonder afspraak, met of zonder klachten, te laten testen."

De rellen van begin deze week gooide wel even roet in het eten. Uit veiligheidsoverwegingen moesten de teststraten een aantal dagen dicht. "Dat betekent dat daardoor ook de communicatie is gestagneerd, maar dat wordt nu verder opgetuigd en uitgerold."

Buurtbewoners kunnen op tien locaties in de wijk terecht. Ook op de XL-locatie bij Rotterdam Ahoy kunnen zij zich laten testen. De eerste dag, afgelopen dinsdag, lieten in totaal duizend mensen zich testen. "Voor een eerste dag en de wijze van communicatie, vind ik dat een mooie opkomst", zegt El Kaka.



Op eigen houtje

Op de testlocatie in de Charloisse Kerk laten vrijdagochtend meerdere mensen zich aan een test onderwerpen. "Voor de zekerheid hè, je weet niet of je het hebt. Zo'n test duurt maar vijf minuten", zegt een 80-jarige man. "De communicatie kan alleen wel beter, want mond-tot-mond werkt hier niet. Ik heb zelf geen brief gehad."

Ook een oudere vrouw is op eigen houtje naar de testlocatie gekomen, zonder eerst een brief te hebben gekregen. "Ik denk dat dit onderzoek helpt om mensen te motiveren om zich te laten testen", zegt de vrouw. "Dat gaat in bepaalde wijken iets moeilijker, zoals hier denk ik. Dat heeft te maken met de taal, maar ook de onbekendheid. Er is veel voorlichting nodig en dat is niet altijd even goed gegaan. Maar ik begreep dat de GGD het nu in fases bedoeld had."