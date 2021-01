Roos Vermeij voorgedragen als opvolger wethouder Barbara Kathmann

Roos Vermeij is een ervaren bestuurder. Ze was van 2006 tot 2017 Tweede Kamerlid en was onder meer woordvoerder arbeidsmarkt en voorzitter van de vaste Kamercommissie Economie. Sinds 2017 is Vermeij bestuurder van het pensioenfonds PME, voor de metaal- en technologische industrie.

Co Engberts, de fractievoorzitter van de PvdA in Rotterdam, vindt Vermeij de beste opvolger van Kathmann. “We zijn ongelooflijk blij. Met Roos Vermeij halen we een nieuwe politieke powervrouw binnen. We zochten naar iemand die gepokt en gemazeld is in het politieke bedrijf, een flinke portie bestuurlijke ervaring meebrengt, zich als een vis in het water voelt bij de onderwerpen economie en lokale democratie en natuurlijk ook een warm hart voor Rotterdam meebrengt. Zij heeft het allemaal", aldus Engberts.

Rotterdam is niet onbekend voor Vermeij. In haar tijd als politiek adviseur bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was ze betrokken bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Ook heeft ze als directielid van Translink Systems gewerkt aan de invoering van de ov-chipkaart in Rotterdam.

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari 2021 zal Vermeij worden voorgedragen als nieuwe wethouder met de portefeuilles: economie, wijken en kleine kernen.