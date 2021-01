Thuis tuinvogels tellen en online aalscholvers kijken met Chris Natuurlijk

De aalscholvers in de Ackerdijkse Plassen hebben de lente al in hun kop. Foto: Natuurmonumenten Gerard de Hoog

Thuis tuinvogels tellen, online op excursie door de natuur, een bedreiging voor het idyllische volkstuincomplex van SnV en een spannend boek over moord op een afgelegen eiland. Dat komt allemaal aan bod in Chris Natuurlijk van 30 januari.

Voor de online excursie Winter op de Ackerdijkse Plassen van Natuurmonumenten hoef je de deur niet uit. Vanuit je luie stoel reis je op 4 februari mee door het polderlandschap ten noorden van Rotterdam.

Chris Natuurlijk krijgt een voorproefje in de echte natuur en hoort van excursieleider Frank Schipper over de wintervogels die het natuurgebied nu bevolken. De aalscholvers hebben de lente al in hun bol. In de broedkolonie in de Ackerdijkse Plassen zijn de grote, zwarte vogels nu al druk met het maken van hun nesten.

Thuis tuinvogels tellen

Van koolmees tot huismus: de achttiende editie van de Nationale Tuinvogeltelling is in volle gang. Chris Natuurlijk telt zaterdag mee. Vogelbescherming vertelt welke tuinvogels er veel gezien worden in het zendgebied van Rijnmond en geeft tips om het tellen nog makkelijker te maken.

Maakt de oehoe plaats voor voetbal?

Pal naast Diergaarde Blijdorp ligt het idyllische volkstuincomplex Streven naar Verbetering (SnV). Volkstuinbezitters kunnen de ijsberen horen brullen, ara’s vliegen over en soms schuilt er een ontsnapte oehoe in de tuin.

Maar de idylle van de Rotterdamse volkstuinvereniging wordt bedreigd, want de gemeente heeft plannen om een deel van de tuintjes op te offeren voor uitbreiding van voetbalclub Steeds Hooger. Schrijfster Martine Kamphuis heeft ook een volkstuin op SnV en geeft samen met andere volkstuinbezitters een rondleiding door de tuin.

De cursus

Een eiland, negen cursisten en niemand kan weg. Rotterdammer Elvin Post is te gast om te vertellen over zijn nieuwe thriller De cursus . Het boek speelt zich af op een afgelegen eiland, waar negen cursisten een cursus schrijven volgen. Maar, als twee cursisten kort na elkaar om het leven komen, komt er niet veel meer van schrijven.

Luister zaterdag 30 januari van 08:00 uur tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.