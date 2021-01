Eerste verdachte avondklokrellen veroordeeld tot vier weken cel voor diefstal tijdens rellen Beijerlandselaan

De eerste Rotterdamse relschopper is vrijdagmiddag door justitie veroordeeld tot een maand cel voor het stelen van M&M's, viltstiften en een Zeeman-pet. Het gaat om een 25-jarige man uit Zwijndrecht. Hij is de eerste relschopper uit de regio die is veroordeeld voor de plunderingen en vernielingen van afgelopen maandagavond op de Beijerlandselaan.

Middels een snelle rechtszaak wil justitie een signaal afgeven richting relschoppers. "We willen duidelijk laten zien dat we hard optreden tegen dit soort typen ongeregeldheden en rellen. We doen er alles aan om de rust en veiligheid op straat te herstellen. Wat daar gebeurde was absoluut ontoelaatbaar, dus daar treden we stevig tegen op," zei hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar vrijdagochtend op Radio Rijnmond.

Vrijdagmiddag verschijnen de eerste twee verdachten van de avondklokrellen van eerder deze week voor de rechter in Rotterdam-Zuid. De zitting is live te volgen in de onderstaande liveblog

De zitting begon om 13:30 uur. Hieronder is het Twitter-verslag van rechtbankverslaggever Paul Verspeek terug te lezen.