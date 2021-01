Technisch directeur Van Stee verlengt contract bij Sparta

Van Stee kwam begin 2018 binnen bij Sparta. "In de afgelopen drie jaar hebben we al flinke stappen gezet", vertelt hij via de officiële kanalen van de Kasteelclub. "Het is ontzettend mooi om te zien dat we vanuit de Keuken Kampioen Divisie nu voor het tweede seizoen op rij meedoen in de middenmoot van de Eredivisie."

"We hebben bij Sparta allemaal de ambitie om hier de komende jaren een goed vervolg aan te geven en met de hele club door te groeien naar een stabiele eredivisieclub. Door gericht te werken aan het versterken van de hele voetbaltechnische tak van de club ben ik ervan overtuigd dat we nog stappen kunnen maken en daar maak ik graag deel van uit."

Gerichte aanwinsten

Directeur Manfred Laros vult aan: "Henk is bij ons binnengekomen toen we in degradatiestrijd waren en uiteindelijk een stapje terug moesten doen. Maar na deze stap terug hebben we met elkaar twee stappen vooruit gezet met een promotie in 2019 en een elfde plaats in 2020. Na een moeilijke start dit seizoen, zeker met ons competitieprogramma, staan we nu op een fraaie tiende plaats en zijn we hard op weg om ons wederom te handhaven op het hoogste niveau."

"Dit doen we met een herkenbare manier van spelen en met een mix van spelers uit de eigen jeugdopleiding en gerichte aanwinsten van andere clubs. Dit, combinerend met de door Henk samengestelde technische staf met veel Spartanen, draagt allemaal bij aan de sportieve groei die we doormaken."