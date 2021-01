Podcast Feyenoord: Zorgt de onrustige aanloop richting PSV voor een topprestatie?

Iets later dan gebruikelijk heeft onze sportredactie de wekelijkse Feyenoord-podcast opgenomen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de onrustige aanloop in De Kuip naar de topper tegen PSV.

Zou al die reuring goed zijn voor een topprestatie tegen PSV, of niet? Bart Nolles bespreekt het met Dennis van Eersel, Sinclair Bischop en Ruud van Os. "De spelersgroep vond het niet fijn dat Advocaat kritisch was over de kwaliteit van de spelers ten opzichte van AZ. Dat was verkeerd gevallen," zegt Sinclair Bischop.

Dennis van Eersel hoopt dat er ook gesproken is over de uitvoering. "Het moet uiteindelijk op het veld gebeuren. De prestatie zoals afgelopen woensdag kan je niet direct koppelen aan verkeerd gevallen kritiek een paar dagen daarvoor. Het kan niet zo zijn dat er nu gesproken is, iedereen deed een plas en daarna blijft het zoals het was. Als niet iedereen in zijn taak speelt bij balverlies, dan gaat het mis met Feyenoord."

