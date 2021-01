Drie aanhoudingen in Spijkenisse voor fraude met corona-steunmaatregelen

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdag drie verdachten aangehouden in Spijkenisse die verdacht worden van valsheid in geschrifte en witwassen. Het gaat om twee vrouwen van 41 en 21 jaar en een 41-jarige man.

Ook een 60-jarige vrouw wordt verdacht, maar zij is niet aangehouden. Volgens de FIOD deden de verdachten zich voor als tussenpersoon en deden aanvragen namens verschillende bestaande bedrijven voor Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Maar de bedrijven waren hier niet van op de hoogte.

De mobiele telefoons en tablets van de verdachten zijn in beslag genomen. De FIOD is gestart met een strafrechtelijk onderzoek.

Ruim 50 valse aanvragen

In totaal zijn in de periode van eind april tot en met begin oktober vorig jaar waarschijnlijk ruim 50 aanvragen TOGS gedaan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en zes aanvragen voor Tozo bij de gemeente. Uiteindelijk zijn vijf TOGS- en twee Tozo-aanvragen goedgekeurd, waarmee de verdachten ruim 30 duizend euro rijker zijn geworden. Het ontvangen geld is gebruikt voor afbetaling van schulden en online gokken.