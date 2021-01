Rob Baan in FC Rijnmond: 'We kijken nu allemaal naar Dick, maar de spelers van Feyenoord moeten in de spiegel kijken'

Rob Baan in FC Rijnmond: 'Spelers van Feyenoord moeten in de spiegel kijken'

Eerder deze vrijdag gaf Advocaat aan trainer van Feyenoord te blijven, na een gesprek met aanvoerder Steven Berghuis en technisch directeur Frank Arnesen. Baan, die in het verleden meerdere keren samenwerkte met Advocaat, vindt dat een terechte beslissing. "Hij is nu een reële coach die weergeeft wat de situatie is. Hij was de langst ongeslagen coach, ondanks veel blessures en wisselingen. En nu komen er ineens een aantal nederlagen."

"De wedstrijd tegen AZ was de meest pijnlijke, daar werden alle zwaktes van Feyenoord blootgelegd", vervolgt Baan. "Zowel verdedigend als aanvallend. Daarop heeft hij zich misschien versproken door te zeggen: we zijn niet beter. Maar waarom zou hij dat niet mogen zeggen? We kijken nu allemaal naar Dick, maar de spelers moeten in de spiegel kijken."

Analist Geert den Ouden vult aan: "Waarom zou hij moeten stoppen? Dat zou belachelijk zijn. Individuele spelers presteren heel erg wisselvallig, daar kan je als trainer iets aan doen maar niet alles. Als Advocaat zoiets zegt als na de wedstrijd tegen AZ kun je daar twee dingen mee doen: je kan gaan sikkeneuren of je gaat laten zien wat je nu werkelijk kan. Dat is ook een houding. Als Berghuis nu namens de spelersgroep heeft moeten aangeven: 'Ja Dick, je bent af een toe een beetje streng'… Rot op, ga gewoon lekker voetballen en laat zien wat je kan."

Fanatiek

Sommige spelers bij Feyenoord zouden ook moeite hebben met de fanatieke coaching van Advocaat. "Dan moet ik alleen maar lachen", vertelt Baan. Als ze daar niet tegen kunnen horen ze niet in Feyenoord 1, pure onzin."

"Dick is een hele emotionele coach en dat is nu al zoveel minder geworden. Je ziet hem nu veel vaker zitten, zoals tegen Heerenveen, en dat is geen goed teken. Dick moet staan."

'Feyenoord kan gewoon met 3-0 van PSV winnen'

Komende zondag hoopt Feyenoord in de eigen Kuip tegen PSV na drie nederlagen op rij de rug te rechten. "Je moet uit gaan van je eigen kracht, begin nou eerst weer dat centrum dicht te houden", vertelt Baan over die wedstrijd. "Je zult het met Spajic moeten doen. Als ik Botteghin opstel maakt hij een fout bij de eerste bal die hij aanneemt, dat schiet ook niet op. Je moet Spajic steun geven door je middenveld compacter te laten spelen."

Den Ouden vult aan: "Feyenoord is nog steeds een ploeg die heel goed kan presteren en de week erna weer weg kan zakken. Aanstaande zondag kan Feyenoord gewoon met 3-0 van PSV winnen, alsof er niets aan de hand is."

