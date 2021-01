Studenten helpen elkaar door coronacrisis heen: 'Als ik zo doorga, komt het goed'

Ze is eerstejaars en volgt de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Ze heeft veel gehad aan het studentenbuddysysteem dat dit jaar gelanceerd is. Dat biedt bijvoorbeeld workshops aan om motivatieproblemen tegen te gaan of om te leren plannen. Merwe Ozdemir heeft die laatste workshop gevolgd en er veel aan gehad.

"Ik merk dat ik onbewust dingen doe die ik eerst niet deed. Ik schrijf veel meer op. Je zegt vaak dat je iets gaat doen, maar als je het niet opschrijft heb je het overzicht niet. Als ik zo doorga, komt het goed."

'Ze kreeg veel rust in haar hoofd'

Het studentenbuddysyteem biedt naast workshops ook één-op-één begeleiding aan. Mees van Stee is een van die buddy's. Hij is een luisterend oor, deelt ervaringen en helpt bij vragen. "Een andere studente had bijvoorbeeld ook veel problemen met plannen. Ik heb toen een voorbeeld gestuurd en samen hebben we een planning gemaakt. Zo kreeg zij heel veel rust in haar hoofd."

Omdat het systeem laagdrempelig is, zijn ze er op de hogeschool erg tevreden over. Teamleider Emiel Akkermans: "Vooral voor eerstejaars verandert er ontzettend veel. Ze zitten vol met vragen en ze hebben steun nodig. Ik durf wel te spreken van een succes. Als je in de ogen van de begeleide studenten kijkt, zie je dat ook terug."