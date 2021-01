Jongeren in Rotterdam opgepakt voor overtreding coronamaatregelen

De politie heeft vrijdagavond tien jongeren opgepakt voor samenscholing. Dat gebeurde in de buurt van de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid.

Volgens de politie hebben de jongeren het samenscholingsverbod overtreden. In de coronaregels staat dat je maximaal in groepen van 2 mag samen komen.

Na de rellen eerder deze week heeft de politie besloten om harder op te treden.

Aan het begin van de avond werden op de Lijnbaan twee 15-jarige jongens uit Brielle opgepakt. Ze hadden een balletjespistool bij zich dat volgens de politie 'niet van echt te onderscheiden was'. Het wapen is in beslag genomen en de jongens zijn meegenomen naar het politiebureau.

Foto: Aanhouding op de Lijnbaan. Maker: Arne van Dijk