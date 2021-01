Expert: 'Horeca heeft een prettige zomer gehad mede dankzij grote terrassen'

"De horeca heeft vorig jaar een zomer gehad die eigenlijk heel prettig was en dat kwam mede door de grote terrassen", zegt horeca-expert Gijsbregt Brouwer. Hij reageert daarmee op het voorstel van de politieke partijen D66, VVD en Leefbaar Rotterdam om zo snel mogelijk te experimenteren met het heropenen van de horeca. Een van de ideeën is om straks grote terrassen toe te staan.

Volgens Brouwer was er in de zomer heel veel mogelijk. "Veel ondernemers hebben uiteindelijk toch nog wel de scherpste randjes van het jaar af kunnen slijpen." Dat kwam mede door die grote terrassen en omdat er buiten veel mogelijkheden zijn, zegt Brouwer. "Sommigen hebben zelfs goed verdiend."

Ruimere terrassen

Volgens Brouwer willen ondernemers graag investeren in ruimere terrassen, "maar dat doe je niet als je weet dat het voor twee maanden is. Als het voor drie of vijf jaar is, kun je zo'n investering gaan doen." Daarnaast vindt hij het inrichtingen van parkeerplaatsen tot parkjes of een terras ook altijd goed werken. "Dus ik hoop dat dat ook terugkomt. Vorig jaar werden ook pleinen goed benut."

Hij roept dan ook op om alle beschikbare ruimte te gebruiken. "Ruimte om te experimenteren is er zat. Maar de overheid moet daar wel een besluit over nemen. Dan staat Rotterdam vooraan."

Sneltesten

Maar aangezien niet iedereen gevaccineerd zal zijn in de zomer, zijn sneltesten van groot belang, zegt Brouwer. "Na zo'n test zit je dus met mensen die geen corona hebben en kun je elkaar misschien wel knuffelen, met elkaar aan de bar zitten en dronken worden."

Het voorstel van de politieke partijen om bijvoorbeeld een gebied af te zetten en daarbinnen iedereen een sneltest te laten doen, juicht hij toe. "Het moet dan een gebied of een horecagelegenheid zijn waar je even een paar uur blijft zonder je te verplaatsen."