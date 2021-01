Het weer van vandaag: koud!

Vanavond en vannacht worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het helder. Het gaat licht tot matig vriezen met minima tussen -2 graden aan zee en -5 graden in het oosten van de regio. De wind waait zwak tot matig en aan zee eerst nog vrij krachtig.

Morgenochtend is het zonnig en koud. In de middag verschijnt er geleidelijk meer bewolking. Mogelijk dat er in de avond vanuit het zuidwesten wat lichte regen of sneeuw valt. De temperatuur komt uit op maximaal 3 graden en er staat een zwakke tot matige oosten- tot noordoostenwind.

Vooruitzichten

Maandag is er veel bewolking en blijft het droog. Op dinsdag en woensdag zijn er perioden met regen. Het wordt opnieuw zachter met maxima oplopend naar 9 graden op woensdag. De nachtvorst verdwijnt na dinsdag ook weer, de minima liggen lopen dan op naar 5 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,6 graden en de minimumtemperatuur 1,0 graden. Er valt gemiddeld 25,2 mm neerslag.