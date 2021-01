Dikke cheque voor eigenaar leeggeroofde supplementenwinkel: 'Namens iedereen uit Nederland die medelijden met u heeft'

"Ik ben nooit meer bang. Ik heb steun achter me nu. Alles gaat goed komen, ja." Een aantal dagen geleden zag Emrah Köker via Facebook hoe de ruiten van zijn winkel aan de Groene Hilledijk ingegooid werden. Stuk voor stuk. Er bleef geen ruit heel. Emrah moest vanaf afstand toezien hoe joelende jongens zijn winkel in puin sloegen en plunderden.

En nu, nog geen week later, verschijnt er een lach op zijn gezicht. Zijn ogen verraden dat hij is aangedaan. Emrah heeft vrijdagmiddag namelijk een prachtige cheque in handen gekregen. Los van het mooie bedrag van 10.793 euro, is het de achterliggende gedachte die hem roert. Jongeren uit heel Nederland hebben dit voor elkaar gekregen. In een paar dagen tijd.



David Bakker (18) en Ruben van Luik (17) uit het Gelderse Scherpenzeel zijn de initiatiefnemers. Dinsdagochtend zag Ruben het inmiddels beruchte filmpje waarin te zien was hoe de winkel van Emrah werd gesloopt. Hij stuurde het door naar David met de boodschap: "Moet je eens kijken hoe erg dit is."

De jongens hebben "aardig wat bereik" op social media. Ruben: "We dachten, waarom zouden we stil gaan zitten? Waarom gaan we die mensen niet helpen?" En het initiatief sloeg aan. "Blijkbaar dachten met ons nog negenhonderd andere mensen die een donatie hebben gedaan hetzelfde." Niet alleen Rotterdammers doneerden geld, maar ook ver daarbuiten.

Ravage

En dus staan David en Ruben met een groot uitgevoerde cheque vanuit hun dorp in Gelderland ineens op de Groene Hilledijk in Rotterdam. De jongens zijn onder de indruk. We hebben kunstlicht en de deur staat wagenwijd open, maar er komt geen millimeter daglicht de winkel binnen. Alle ramen zijn dichtgetimmerd. Alle planken zijn leeg en de vernielingen zijn zichtbaar. Alleen de verwarming draait nog op volle toeren.

"Heel verschrikkelijk om te zien", vinden de vrienden. David: "Maandag en dinsdag heb ik me best wel geschaamd. Niet om Nederlander te zijn, dat niet. Maar je schaamt je wel voor de jongeren."



De eigenaar is geraakt wanneer Ruben het beplakte board overhandigt met de woorden: "Namens iedereen uit Nederland die medelijden met jullie heeft."

Emrah: "Ik heb het de eerste dag slecht gehad. Met slechte jongeren, schaamteloze jongeren, respectloze jongeren. Maar er zijn heel goede jongeren hier, naast mij. Dit komt van echte jongeren, uit Rotterdam en uit Nederland."

Tekst gaat verder onder de reportage



Gesigneerd shirt

In alle bescheidenheid, dat wil hij echt benadrukken, schuift ook Sparta-aanvoerder Adil Auassar aan. Adil: "Je kijkt ernaar, maar je doet eigenlijk vrij weinig. Toen de jongens mijn hulp vroegen heb ik dat gedaan door mijn netwerk te informeren over de actie." Alle eer gaat naar David en Ruben, vindt Adil. "Zij hebben een geweldig bedrag bij elkaar verzameld."

Adil heeft een shirt bij zich dat is gesigneerd door de selectie. Emrah trekt het aan en het is prachtig om te zien hoe deze zwaar getroffen man uitroept: "Nog getekend ook nog! Zo! Dankjewel broer, dankjewel. Ik krijg kippenvel. Echt. Echt. Het is niet meer normaal."