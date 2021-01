Automobilist vliegt over rotonde en mishandelt ambulancebroeder en politieagent

Een 47-jarige automobilist heeft vrijdagavond in Barendrecht een ambulancebroeder en een politieagent geschopt. Hij was even daarvoor met hoge snelheid over een rotonde aan de Carnissebaan gevlogen en tegen een bord en een lantaarnpaal gebotst. Door de trap die de ambulancebroeder kreeg, kon hij zijn voertuig niet meer besturen en moest de agent achter het stuur kruipen.