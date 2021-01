Geen plannen dit weekend? Ga een half uur vogels tellen!

Een half uur lang alle vogels tellen die een bezoekje brengen aan jouw tuin of jouw balkon. De Nationale Tuinvogeltelling vindt dit weekend weer plaats en de verwachting is dat meer mensen dan ooit mee zullen doen.

"We hebben heel veel voorinschrijvingen, daarmee liggen we al voor op het totale aantal van vorig jaar", vertelt Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming. Meer dan honderdduizend mensen hebben laten weten mee te gaan tellen, terwijl de teller vorig jaar op negentigduizend in totaal bleef steken. "Dat doet toch vermoeden dat we de goede kant op gaan."

"We merken het hele jaar door al dat er behoorlijk wat natuurbeleving is. Ik denk dat we dat moeten toeschrijven aan dat iedereen corona-moe is en thuis zit." Zijn tip is om het half uur tellen pas in te laten gaan op het moment dat je de eerste vogel hebt gespot. "Dat maakt het een stukje leuker. Het is een prima gezinsuitje, maar dan in je eigen huis."

Verschillen tussen gemeenten

En als je dan een half uurtje vogels gaat tellen, is de kans groot dat de huismus meerdere keren geturfd gaat worden. Die vogel wordt landelijk gezien het meeste gespot. Daarna volgen de koolmees en pimpelmees. Maar per gemeente bestaan er wel opmerkelijke verschillen, zegt Scheurkogel.

"De halsbandparkiet zie je bijvoorbeeld alleen in de grote steden, zoals Rotterdam, Den Haag en Amsterdam", legt hij uit. De spreeuw, die in de top-3 staat in Oud-Beijerland, haalt daarentegen de landelijke top-10 niet eens. "En ik had verwacht dat in Ouddorp, bij zee, veel meeuwen zouden worden geteld. Maar daar bestaat de top-3 uit de huismus, koolmees en pimpelmees."

Virus aan het licht

De vogeltelling is van belang om inzicht te krijgen in de manier waarop vogels onze tuinen in de winter gebruiken. Met de informatie die daaruit voorkomt, kunnen de vogels beter beschermd en geholpen worden.

De telling bracht bovendien een aantal jaar geleden een virus aan het licht onder merels, die toen een stuk minder werd geteld. "Dat hebben we mede door de tuinvogeltelling kunnen constateren. De merel is een vogel die van oudsher hoog scoort, maar tussen 2016 en 2019 kwam die niet meer voor in de top-3 en op sommige plekken ook niet in de top-5 of zelfs top-10."