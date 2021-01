Plussize-model Lotte: 'Ik ben dik, maar niet ongezond. Ik ren iedereen er hier uit'

'I am fat, and damn proud of it'. Dat herhaalde Lotte van Eijk nog maar eens in het interviewprogramma De Verdieping op Radio Rijnmond. Het plussize-model was ruim een jaar geleden landelijk in het nieuws, nadat Instagram haar foto's - in tegenstelling tot die van slankere dames - had verwijderd omdat ze te 'expliciet' zouden zijn. Inmiddels is een hoop positief voor haar veranderd: zo is ze bezig met het opzetten van een eigen plussize-kledinglijn.

Rijnmond werd destijds ook een week lang geblokkeerd op Facebook, omdat het verhaal van Lotte ook op de Facebookpagina van de omroep werd gedeeld. Inclusief foto's, waarop eigenlijk niks onoorbaars te zien was.



Het schetst een confronterend beeld van hoe de maatschappij blijkbaar niet kan omgaan met het 'ideaalbeeld' van mensen. Het sterkte Lotte alleen maar meer in haar missie: acceptatie van meisjes en jongens, dames en heren met een maatje meer.

'Dik' of 'overgewicht'?

Hoe is het nu met Lotte, ruim een jaar later? Goed, zo is te horen in 'De Verdieping', het interviewprogramma van Rijnmond. 'Dik' is allang geen scheldwoord meer voor Lotte: "I am fat and damn proud of it".

Meer moeite heeft ze met het woord 'overgewicht'. "Dat woord impliceert dat er iets té veel is. Ik heb geen overgewicht, ik ben zoals ik ben. En probeer dat nou ook niet met een pilletje teniet te doen! Een olifant is ook groot, dat is nou eenmaal zo. Ik ben dik, maar gezond. Ik ren jullie er hier allemaal uit!"

