Vooravond-presentator Renze Klamer nuchter over zijn succes: 'Dat is het Rotterdamse in mij'

"Als kind speelde ik met Sanne elke middag schooltje", vertelt Klamer, terwijl hij met presentator Sander de Kramer voor zijn oude huis in de Rotterdamse Azaleastraat staat. "Ik was daardoor al van jongs af aan het slimste jongetje van de klas."

'Kutventje'

Dat zagen de leraren ook. Hoewel hij een vroege leerling was, mocht hij al snel ook nog een klas overslaan. "Ik was een enorm strebertje. Als ik de uitkomst van een sommetje wist dan was ik daar zo trots op, dat ik in de klas altijd mijn vinger opstak en het goede antwoord dan voor een volle klas onthulde. Als ik er op terugkijk, was ik eigenlijk best wel een kutventje”, lacht de presentator.

Dat ambitieuze heeft er altijd ingezeten, vertelt Klamer. "Dankzij mijn slimme zus Sanne komt alles vroeg in mijn leven. Op mijn 16e studeerde ik al. Ik was net 20 toen ik mijn eerste baan had. Nu ben ik net 31 en mag ik zo’n groot programma als ‘De Vooravond’ presenteren."

"Volgens mij was het Catherine Keijl die onlangs grapte dat ik op mijn jonge leeftijd al zó veel heb meegemaakt, dat ze vreest dat ik op mijn 50ste met een spuit in mijn arm in de goot lig, haha. Dat is natuurlijk onzin, maar het klopt wel dat alles bij mij snel komt. Ik ga overigens wel heel nuchter met het succes om. Dat is het Rotterdamse in me. Doe maar normaal..."

Naar de kerk in Krimpen vanwege slechthorende moeder

Klamer, die zijn hele jeugd in Rotterdam heeft gewoond, neemt presentator Sander de Kramer mee naar de Immanuelkerk in Krimpen aan den IJssel. “Hier heb ik als kind tienduizenden uren doorgebracht”, vertelt de talkshowhost. “Elke zondag twee kerkdiensten. Dat we helemaal hier in Krimpen naar de kerk gingen, heeft een reden. Mijn moeder is heel slechthorend. Ze was afhankelijk van ringleiding; een systeem waardoor je zonder gehoor de dienst kunt volgen. Die hadden ze niet in de kerken bij ons in de buurt. Maar hier in Krimpen wel."

Het gevolg was dat een groot deel van mijn sociale leven zich in Krimpen heeft afgespeeld. "Ik had vrienden in Krimpen, zat hier in de band van de kerk, dronk mijn eerste biertjes in het café hier om de hoek. Je zou dus kunnen zeggen dat door het slechte gehoor van mijn moeder mijn leven een bepaalde kant op is gegaan."

Wat hij er thuis van merkte dat hij een slechthorende moeder heeft? "Ik moest haar vaak helpen. Thuis hadden we een telefoon met een verklikker. Dat is zo’n apparaatje dat je met het gesprek kunt meeluisteren. Als mijn moeder aan de telefoon zat, had ik de verklikker aan mijn oor en vertelde ik mijn moeder, die goed kon liplezen, wat bijvoorbeeld mijn tante aan de andere kant van de lijn zei."

Geloof op afstand

Over de rol die het geloof nu nog in het leven van Renze heeft, antwoordt Renze: "Ik heb een fijne jeugd gehad en ik kijk met een grote glimlach terug op mijn tijd in de kerk. Maar ik heb het geloof de laatste jaren een beetje op een afstand gezet. Ik weet even niet of ik nog gelovig ben en of er een hemel is of niet. Ik heb die grote vragen even voor mezelf geparkeerd. En dat vind ik eigenlijk wel lekker."



Renze heeft een imago van een slimme, nette jongen. Bij zijn oude middelbare school, de GSR, onthult de geboren Rotterdammer dat hij tijdens zijn puberteit toch ook wel kwajongensstreken uithaalde.

Lachend: "De school staat op steenworp afstand van de Oosterhof. In de pauze kocht ik met vrienden regelmatig een fles Passoa. Dat lukte ons dankzij een vervalste ID-kaart. Die fles dronken we dan in de parkeergarage, gemixt met jus d’orange, leeg. Een uurtje later zaten we met een draaierig hoofd bij aardrijkskunde. Tja, ook dat was een mooie tijd..."