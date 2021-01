Deze dieren zie en hoor je vanaf het bedreigde volkstuincomplex van SNV: 'Dit kun je niet vervangen voor lichtmasten en beton'

Als de wind in de juiste richting staat, kan je de leeuwen en zeeleeuwen uit Blijdorp horen brullen. Of je staat ineens oog in oog met een ontsnapte wasbeer. Dat er plannen zijn om een deel van de Rotterdamse Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering (SnV) op te doeken voor een kunstgrasveld, valt dan ook niet in goede aarde bij de volkstuinders. "Dit complex bestaat al sinds de jaren '30. Daardoor is een uniek gebied ontstaan."

De gebruikers van de 243 tuintjes reageerden eind vorig jaar al vol ongeloof en verontwaardiging over de plannen van de gemeente met zo'n negentig tuintjes van het complex. "Ik word er niet goed van als ik eraan denk", zei een van hen toen. "Het betekent zo veel voor ons. Het is meer dan alleen een tuintje. Er zitten hier mensen van generatie op generatie."

In trek bij dieren

Het volkstuincomplex is niet alleen belangrijk voor veel mensen, maar is juist ook in trek bij allerlei dieren. Er duiken nog wel eens ontsnapte dieren uit Blijdorp op, maar ook ransuilen, andere vogels, vleermuizen en allerlei insecten maken er gretig gebruik van.

"Je hebt hier veel soorten planten en daardoor heb je veel verschillende lagen", legt volkstuinder Sigrun Lobst uit. "Lage struiken, hoge bomen: je hebt veel aanbod aan voedsel voor insecten ook, die de voedselketen weer op gang brengen. De huisjes zijn ook belangrijk, want in de winter schuilen daar vleermuizen en vlinders."

Sigrun heeft al twintig jaar een huisje op het complex. "Die geluiden van de dieren zijn heel leuk. Ik heb eens een kleine koala gezien hier, of een toekan op de pergola. Mensen gingen daar toen met druiven en mandarijnen naartoe. Ik heb zelf een keer oog in oog gestaan met een wasbeer, die was ontsnapt."

Groene kern

Het volkstuincomplex vormt samen met onder meer de diergaarde, het Roel Langerakpark en het Essenburgpark een flink stuk groen. "Het leuke daarvan is dat wij echt de kern vormen. De randen hebben verstoring door het lawaai van verkeer, maar hier zitten we in het kerngebied. Hier is geen elektriciteit, dus is het 's avonds donker en stil. Dat maakt de waarde uit. Als je precies van dit middenstuk iets eruit zou happen, zou dat heel jammer zijn. Want dit verbindt het centrum van Rotterdam met het buitengebied."

Lobst snapt dat de gemeente focust op sport. "Maar ik vind dat er veel aandacht is voor sporten, in een stad die zich ook profileert met groen. Met de waarde van dit stukje groen, kun je het niet maken om dat hier te gaan vervangen voor beton en lichtmasten."

Volgens voorzitter Rob van Dijk is de politiek inmiddels wel wakker geschud over dit terrein. "Het is afwachten wat hun beslissing wordt. Dat besluit wordt 3 februari genomen."

De voorzitter van de voetbalvereniging, waarvan het kunstgrasveld dus moet herrijzen op een deel van het complex, zit ook met de kwestie in zijn maag. Hij ziet het liefste dat de club samen met de manege op de oude plek blijft en dat er een andere plek wordt gezocht om de naburige stadscamping uit te breiden.