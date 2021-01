Vlaggen op Goeree-Overflakkee maandag halfstok ondanks verjaardag Beatrix

De vlaggen op Goeree-Overflakkee hangen maandag halfstok. Op die dag wordt de Watersnoodramp van 1953 herdacht. In grote delen van Nederland zal maandag de vlag echter in de top hangen, omdat prinses Beatrix zondag jarig is.

Omdat niet op zondag mag worden gevlagd, schrijft het vlaggenprotocol voor dat de vlag dan een dag later wordt uitgestoken. De gemeente Goeree-Overflakkee vindt echter dat herdenken boven vieren gaat. Vanuit het ministerie is hier verder geen advies over gegeven, dus kan de gemeente dit zelf beslissen.

De burgemeester heeft een brief aan de koning geschreven waarin zij dit vermeldt. Ook feliciteert zij in de brief prinses Beatrix met haar 83e verjaardag.