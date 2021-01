Oprichters voedselbank leefden jarenlang zelf in armoede: 'Kijk om je heen en zie wat je kan doen voor een ander’

Rotterdammers Sjaak en Clara Sies zijn de oprichters van de eerste voedselbank in Nederland. In het programma Oud Goud, zaterdag op TV Rijnmond, vertellen ze dat hun inspiratie daarvoor kwam uit hun eigen ervaring met armoede. Met hoge schulden, afgesloten van elektriciteit, leerden ze creatief te zijn.

Het programma Oud Goud laat zien dat er goud zit in levenservaring. In een drive-in-bioscoop blikken zeven verschillende ouderen terug op hun leven. Deze week het verhaal van Sjaak en Clara Sies, die elkaar tegenkwamen in een Amsterdams eethuis. Voor sommige Rotterdammers niet de meest voor de hand liggende arena om verliefd te worden, maar bij Sjaak en Carla sloeg de vonk wél over. "Het scheelt dat we geen voetballiefhebbers zijn, misschien", lacht Sjaak.

Sjaak en Carla waren ook in afkomst en karakter niet de meest voor de hand liggende match. Sjaak: "Ik kwam uit een heel ander milieu, maar ik vond haar sprankeling heel leuk. Dat onverwachte sprak me echt aan." Clara: "Sjaak is een heel rustige, zorgzame man. Tegenover mijn impulsieve ik is dat een goede tegenhanger."

Kaarsjes tot in de wc

De reden dat ze de voedselbank startten, kwam voort uit hun eigen ervaring. Ze hadden jaren een eigen zaak waar kleding, sieraden en later ook bruidskleding werd verkocht. "Die hebben we noodgedwongen moeten stoppen, met een hoop schulden tot gevolg." Een moeilijk periode brak aan. Er was nog geen voedselbank, maar ook geen regelingen voor schuldsanering. "We konden de energierekening niet meer betalen en werden afgesloten. We hebben drie tot vier jaar onverzekerd rondgelopen, met vier kinderen."

Ze leerden in die periode creatief te zijn. De dag dat de elektriciteit werd afgesloten, was de verjaardag van hun zoon. Die avond zou visite komen. "We hebben toen het hele huis vol met kaarsjes gezet, tot in de wc aan toe", vertelt Clara. "Dat vond het bezoek heel creatief, maar het was pure noodzaak. Zoiets hang je niet aan de grote klok."

Sjaak en Carla zijn gelovige mensen. Ze zagen ook in de periode dat ze het moeilijk hadden regelmatig wonderlijke dingen, die erg hielpen. "Vlak voor sinterklaas stond er opeens een grote zak met kadootjes voor de deur. Een andere keer lag er met kerst een envelop met 400 of 500 gulden op de deurmat. Dat voedde ons vertrouwen in God. Wij voelden dat er voor ons gezorgd werd, dat er naar ons werd omgekeken."

Vrijwilligerswerk

Na een paar jaar konden ze deze periode achter zich laten en waren alle schulden afbetaald. Maar dat betekende niet dat ze gelijk zorgeloos waren. Sjaak was 60 jaar, Clara 50, maar bij het arbeidsbureau leek hun toekomst al uitgespeeld. "We werden daarin bestempeld als ‘onbemiddelbaar verklaarde uitkeringsgerechtigden’ en moesten maar vrijwilligerswerk zoeken." Dat vrijwilligerswerk werd de voedselbank, die ze besloten op te zetten.

Zelf hadden ze in het verleden veel hulp gehad, nu besloten Clara en Sjaak de rollen om te draaien en anderen te gaan helpen. Ze richtten een stichting op en toen een van de bestuursleden zijn tuindersachtergrond kon gebruiken om zo groente en fruit bij elkaar te ‘schooieren’, was de eerste Nederlandse voedselbank geboren.



'Steun van boven'

Ook in dat werk voelden ze steun van boven. Sjaak vertelt over die keer dat hun enige chauffeur belde dat hij ziek was. Zonder vervanging konden de voedselpakketten niet worden bezorgd en zouden veel gezinnen zonder eten zitten. Toen ging opeens de telefoon. Sjaak: "Een man belde met de vraag of hij iets voor ons kon doen. Ik vroeg hem wat hij kon. Hij bleek vrachtwagenchauffeur te zijn." Clara: "Wij zien het allemaal niet, maar we hebben wel vertrouwen dat iemand anders het allemaal ziet."

Wat een klein project had moeten worden, groeide uit tot een landelijk initiatief. Wekelijks worden vanuit 168 lokale voedselbanken bijna veertigduizend voedselpakketten uitgedeeld. De oprichters zijn inmiddels met pensioen.

Sjaak en Clara benadrukken dat iedereen kan doen wat zij hebben gedaan. Het begint bij om je heen kijken, vertelt Clara. "Breng eens een pannetje soep bij de alleenstaande buurman, vraag of je de hond uit kan laten. Kijk om je heen en zie wat er gedaan kan worden."



Oud Goud is zaterdag om 17:17 uur te zien op TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald.