Noodkreet van personeel Blijdorp aan Rotterdamse gemeenteraad

Medewerkers van de noodlijdende diergaarde Blijdorp hebben een noodoproep gestuurd naar de Rotterdamse gemeenteraad. In de brief vraagt het personeel zich af waarom de politici akkoord gaan met een keiharde reorganisatie, die banen en geld kost.

De gemeente Rotterdam wil Blijdorp 10 miljoen euro lenen. Voorwaarde is wel dat de dierentuin dan ook een reorganisatie doorvoert. Volgens de werknemers gaat die niet alleen ten koste van 40 van de 170 banen, maar wordt het personeel ook fors gekort in de portemonnee. “Wij kunnen dan ook niet geloven dat de gemeenteraad heeft ingestemd met verslechtering van de arbeidsvoorwaarden", stellen zij. Waarom moet de Diergaarde nu 3,75 miljoen euro besparen om later meer winst te genereren? Waarom moeten er meer flexcontracten komen om meer winst te genereren? Wij zijn toch een stichting zonder winstoogmerk?”

Naast een reorganisatie zou het personeel ook wat arbeidsvoorwaarden betreft moeten inleveren. Dat heet harmonisatie. Het personeel van Blijdorp heeft nu afzonderlijke regelingen. Een deel heeft nog voorwaarden die zijn overgenomen uit de tijd dat de diergaarde van de gemeente was. De rest valt onder de leisure-cao. Het management zit echter in de top van die laatste cao en zou bij een harmonisatie nauwelijks worden geraakt.

Spoeddebat

Het personeel hoopt dat de gemeenteraad tot een ander inzicht komt. Donderdag vergaderen de partijen met verantwoordelijk wethouder Wijbenga over Blijdorp. Eigenlijk zou de gemeenteraad afgelopen donderdag al een spoeddebat voeren, maar een meerderheid schoof de discussie door naar de commissie van 4 februari.

Dennis Tak (PvdA) noemt de situatie zorgelijk. “De medewerkers hebben met mij de plannen gedeeld. Ze maken zich zorgen en die deel ik. Ik vind het opvallend dat het college een bezuiniging van 3,75 miljoen euro als voorwaarde oplegt voor een lening, terwijl dat bedrag of de hoogte nog niet met de raad is besproken.”

'Euthanasie van dieren'

De PvdA’er schrok de afgelopen week ook van de beantwoording van raadsvragen door Wijbenga. Daarin schreef de VVD-wethouder dat het niet aanpassen van de arbeidsvoorwaarden grote gevolgen zal hebben. “Onvermijdelijk zal de Diergaarde - zeer tegen haar zin - dan tot euthanasie van dieren moeten overgaan. De inzet van Blijdorp om te komen tot een reorganisatie en harmonisering van de arbeidsvoorwaarden is dan ook groot.”

“Daarmee vergroot ook de wethouder de druk op het personeel”, vindt Tak. De vraag is ook of de gemeente zich zo gedetailleerd met het interne beleid van Blijdorp moet bemoeien. Dennis Tak: “Waarom dat nodig is, hoor ik graag van de wethouder. Ik denk dat meer partijen eerst alles in de raad bespreken, voordat stappen worden gezet.”

'Binnen normale proporties'

Ook Leefbaar-raadslid Robert Simons wil graag uitleg van wethouder Wijbenga. Hij vindt wel dat de gemeente voorwaarden mag stellen bij het geven van een lening. "Wie betaalt, bepaalt. Dat betekent dat het personeel ook iets moet inleveren. Maar het kan niet zo zijn, zoals ik heb begrepen, dat het management buiten schot blijft. Een crisis kan niet worden gebruikt om het personeel een kopje kleiner te maken. Het moet wel binnen normale proporties blijven. Dat personeel heb je straks als eens het normale leven begint ook hard nodig", zegt Simons.

Vakbond FNV begrijpt de zorgen van de werknemers. "De mensen achter de dieren moeten niet worden vergeten. De offers die worden gevraagd zijn buitensporig en onnodig," zegt Nuri Alders van de vakbond. Hij vindt dat de gemeente niet over de arbeidsvoorwaarden gaat.

Schreeuw om hulp

De directie van Blijdorp schrijft in een reactie: “De directie heeft door middel van nieuwsberichten, vlogs, informatiesessies, inloopvragenuurtjes aan medewerkers de mogelijkheid gegeven hun zorgen te uiten. Dit zullen we blijven doen. We nodigen de bezorgde medewerkers dan ook graag uit om hun vragen aan ons kenbaar te maken. We zullen die zo goed mogelijk beantwoorden.”

De medewerkers zien hun toekomst met angst tegemoet. “Vandaar deze schreeuw om hulp, want dat is het enigste wat wij nog kunnen doen”, zo eindigt de brief aan de gemeenteraad.