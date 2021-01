Excelsior in doelpuntrijk duel niet langs FC Den Bosch

Excelsior heeft zaterdagmiddag in eigen huis geen goede zaken kunnen doen in de derde periode tegen laagvlieger FC Den Bosch. De Kralingers speelden in de eerste divisie met maar liefst 4-4 gelijk tegen de Noord-Brabanders. Opvallend was de prestatie van Jizz Hornkamp, die namens de bezoekers vier keer scoorde.