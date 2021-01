Lucinda Brand rijdt op kracht naar de wereldtitel

Met groot machtsvertoon is Lucinda Brand wereldkampioen veldrijden geworden. In Oostende reed de 31-jarige Rotterdamse in de laatste ronde naar de regenboogtrui en bekroonde hiermee een fenomenaal seizoen.

Wat iedereen op voorhand al had voorspeld, gebeurde ook op het zware parcours in Oostende: het wereldkampioenschap mondde uit in een veredeld Nederlands kampioenschap. Het seizoen wordt gedomineerd door twee Rotterdamse rijdsters: Lucinda Brand en titelverdediger Ceylin del Carmen Alvarado.

Laatstgenoemde ging direct na de start als eerste door de bocht, kwam ten val en zakte vervolgens genadeloos door het ijs. Na twee ronden had Alvarado al een achterstand van 36 seconden en was al duidelijk dat zij een podiumplek uit haar hoofd kon zetten.

Ongekend seizoen

Tijdens de eerste twee ronden was Lucinda Brand in de achtervolging op Denise Betsema, die als inwoner van Texel zich thuis voelde op het Vlaamse strand. Brand is bezig aan een ongekend seizoen. Van de 23 wedstrijden won ze er maar liefst elf. Eén keer haalde zij het podium niet.

Halverwege de derde ronde nam Brand de koppositie over van Betsema en samen met Annemarie Worst moesten zij in de laatste ronde uitvechten wie de regenboogtrui om de schouders zou krijgen.

Op kracht en moraal reed Brand langzaam maar zeker weg. De 31-jarige Rotterdamse schudde op kracht Denise Betsema af, maar Annemarie Worst kon volgen. Maar na een valpartij van Worst kon Brand naar het hoogtepunt rijden in haar carrière: de wereldtitel.