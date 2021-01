Machteloos FC Dordrecht zwaar onderuit tegen Roda JC

FC Dordrecht heeft zaterdag in de eerste divisie een pijnlijke nederlaag geleden tegen Roda JC. In het Riwal Hoogwerkers Stadion gaven de Limburgers met een uitslag van 0-5 de Dordtenaren een flink pak slaag. De Schapenkoppen blijven met twaalf punten uit 22 duels hekkensluiter.

In de eerste helft had FC Dordrecht tegen de Zuid-Limburgers niets te vertellen. Roda JC controleerde de wedstrijd, terwijl de thuisploeg in aanvallend opzicht niets kon betekenen. De eerste twee goals van Roda JC vielen wel wat gelukkig. De 0-1 van Fabian Serrarens was een simpele intikker na een kopbal van Erik Falkenburg die op de paal belandde. Het tweede doelpunt van de Limburgers kwam tot stand nadat Robert Klaasen van afstand via de debuterende doelman Max van Herk op de lat schoot. Falkenburg schoof de bal in een leeg doel binnen.

Na de tweede goal van Roda JC leek FC Dordrecht zich iets op te richten, maar in aanvallend opzicht konden de mannen van trainer Jan Zoutman weinig verrichten. Vlak voor de rust werd de stand naar 0-3 getild. Het lukte Özgür Aktas met zijn verdedigende actie niet meer om Thijmen Goppel van het scoren te beletten.

Nog meer miserie

De score liep in de tweede helft verder uit. Het debuut van doelman Van Herk werd nog minder gedenkwaardig, nadat hij in het zestienmetergebied Goppel vloerde. Vanaf elf meter schoot Robert Klaasen namens Roda JC raak (0-4). Hoogtepunt van de avond was zonder twijfel de beauty van Patrick Pflücke, die uit het niets de 0-5 binnen ramde via de binnenkant van de paal.

FC Dordrecht kon op geen enkel moment in de wedstrijd een vuist maken tegen Roda JC. In het slotkwartier maakte Dylan Vente zijn debuut voor Roda JC. De Feyenoord-huurling kon in die vijftien minuten zijn stempel niet meer drukken.

FC Dordrecht - Roda JC 0-5 (0-3)

15' 0-1 Fabian Serrarens

33' 0-2 Erik Falkenburg

43' 0-3 Thijmen Goppel

52' 0-4 Robert Klaasen (penalty)

68' 0-5 Patrick Pflücke

Opstelling FC Dordrecht: Van Herk; Polley (46' Hobbel), Aktas, Muringen, Bliek (46' Koswal), Poll (82' Bajunovic); Vermeulen (78' Vliet), Schuurman, Jansen; Bannis, Agrafiotis (78' Dos Santos)