Rijnmonders krijgen boete op illegaal feest in Zeeland

De politie in het Zeeuwse Terneuzen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een illegaal feest in een bedrijfspand beƫindigd. De 25 aanwezigen kregen een proces-verbaal voor het overtreden van de coronamaatregelen. Ze kwamen onder meer uit Zwijndrecht, Dordrecht, Rotterdam en Capelle aan den IJssel.