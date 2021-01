Scouting Ibn Battuta in de as gelegd door brandstichting: 'Ik heb hier geen woorden voor'

Scouting Ibn Batuta in de as gelegd door brandstichting: 'Ik heb hier geen woorden voor'

"Kijk, daar ligt onze nostalgische theepot", bemerkt scoutingleider Mohamed el Moussaoui als hij over de verbrande resten loopt van wat ooit de vloer was van scoutinggroep Ibn Battuta. "Die pot geeft de warmte aan van hoe gemoedelijk het hier was. Hij lijkt nu op een Alladin-lamp. Nu maar hopen dat er een geest uitkomt, die de boel weer heel maakt."

Tijdens de avondklokrellen zijn begin deze week twee ruimtes van de scoutinggroep in Rotterdam-Zuid compleet verwoest. Via een raam aan de zijkant van het gebouw is er iets naar binnen gegooid dat een flinke brand veroorzaakte. De verslagenheid bij de scoutingleiders is groot. "Er is niks meer van onze spullen over. Al het plastic bestek is gesmolten en alle versieringen aan de muren zijn weg. Ik heb hier geen woorden voor."

De ruimte van de jongste groep scouts, de Bevers, is er het slechtst aan toe. Beverleidster Cheyma Er-Rahhali kijkt verdrietig 'haar' lokaal. "We hebben heel veel voor andere mensen gedaan in deze nare tijd. Nu is alles weg. Alles wat mijn lieve Bevertjes hebben gemaakt is verbrand. Dat doet nog wel het meeste pijn."

Net gerenoveerd

De ravage in het gebouw is extra cru, omdat het gebouw net gerenoveerd was. Door giften en met veel hulp van vrijwilligers was er een nieuwe vloer aangelegd en waren er nieuwe tafels en stoelen gekomen. "Die tafels en stoelen hadden we pas drie maanden. Na de zomer hadden we de boel geverfd en er een nieuwe vloer in gelegd. Dat maakt het extra pijnlijk."

Het dak is op sommige plaatsen verkoold, de oplegvloer heeft grote gaten en alles in het gebouw is bedekt onder een dikke laag roet. Hoe groot de schade is, weet El Moussaoui nog niet. "Ik ben daar geen expert in, daar moet eerst een schaderapport voor worden opgesteld. We weten ook nog niet of het dak gerepareerd kan worden. Misschien kan het niet blijven staan."

"Maar we zijn een creatieve vereniging", vult El-Rahhali aan. "We zijn een crowdfundingsactie gestart, daar is tot op heden 11 duizend euro mee opgehaald. Maar we hebben alle hulp nodig."

En ook voor de scouts denkt ze al in oplossingen. "Als we in de zomer weer open mogen dan hebben we alleen de buitenlucht nodig. Dus we proberen heel veel activiteiten te organiseren, maar dan in de buitenlucht."