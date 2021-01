Luis Tavares en Rico Verhoeven winnen op GLORY 77 in Ahoy

Het gevecht tussen Abena en Tavares duurde drie rondes. De twee kickboksers ontliepen elkaar niet veel. Na het gevecht moesten Abena en Tavares naar het midden van de ring komen, waar Tavares als winnaar werd aangewezen. Tot onbegrip van Abena, die ervan overtuigd was dat hij de winnaar zou zijn. Vervolgens ontstond er reuring tussen het kamp van Tavares en dat van Abena. De kickboksers moesten uit elkaar worden gehaald.

Kijk hieronder naar de eerste reactie van Luis Tavares na zijn gewonnen gevecht tegen Donegi Abena. De tekst gaat verder onder het fragment:

Het uiteindelijke doel van Tavares is om eerst kampioen te worden in het licht zwaargewicht en vervolgens ook bij de zwaargewichten.

Titelhouder bij GLORY in de zwaargewichten is Rico Verhoeven. Dat de Brabander de sterkste is, bleek overduidelijk tijdens GLORY 77 in Ahoy. In een viermanstoernooi won hij eerst overtuigend van Hesdy Gerges. Vervolgens moest zijn tegenstander in de finale, de Marokkaan TarikKhbabez, in de tweede ronde geblesseerd opgeven.