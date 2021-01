Feyenoord-huurling Vente bij Roda JC: 'Arnesen zei dat ik moest doen wat mijn gevoel zegt'

"Als je wekelijks speelt of veel meer minuten maakt, dan is het veel fijner voor een speler dan wanneer je zes maanden op de bank zit", vertelt Vente. Bij Feyenoord moest hij dit seizoen vooral minuten gaan maken in het Onder 21-team. Door corona is de competitie van die ploeg stopgezet. Vente mocht een paar maanden aansluiten bij het eerste van de Rotterdammers, maar in die periode mocht hij slechts één keer invallen.

Kijk hieronder naar het volledige interview met Dylan Vente na FC Dordrecht-Roda JC (0-5). De tekst gaat verder onder het fragment:

Zijn periode bij Feyenoord Onder 21 was lastig, geeft Vente toe. "Maar je kunt twee dingen doen: je hoofd laten hangen en niks doen, óf je gaat het tegendeel bewijzen en je best doen op trainingen. Ik heb voor dat laatste gekozen." Vente snapt dat hij is verhuurd. "Lucas Pratto is erbij gehaald en Robert Bozenik is weer fit. Naoufal Bannis en ik hadden weinig kans op minuten of misschien wel trainingen, dat je tijdens de elf tegen elf er niet eens bij zit."

Voordat Vente naar Kerkrade vertrok, had hij contact met Frank Arnesen. De technisch directeur van Feyenoord gaf de spits een advies mee: "Ik heb met hem gebeld. Hij zei dat ik moest doen wat mijn gevoel zegt. Dat heb ik dus gedaan."