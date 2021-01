Coronauitbraak in Ridderkerks verzorgingshuis: bijna de helft van de bewoners besmet

In verzorgingshuis Reyerheem in Ridderkerk zijn 39 bewoners positief getest op het coronavirus. Een bewoonster is overleden. Het gaat om een 90-jarige vrouw. Dat melden bronnen aan Rijnmond.

Ook onder het personeel grijpt het virus om zich heen. Zeker veertien medewerkers hebben het onder de leden. "Het lijkt erop dat het virus via een mantelzorger is binnengekomen", zegt een woordvoerder van zorgorganisatie Aafje, waar Reyerheem onder valt. "Maar dat kun je nooit met zekerheid zeggen."

Niemand mag meer op bezoek in het complex, waar 86 ouderen wonen. "Die maatregel blijft van kracht totdat de uitslagen van alle tests binnen zijn", zegt ze. De senioren moeten allemaal op hun kamer blijven en krijgen daar ook hun maaltijden.

Het merendeel van de besmette personen is intussen overgebracht naar het coronacentrum van Aafje. Dat is het Maasstad Zorghotel.

In de rode zakken

Per mail worden medewerkers continu gemaand om correct om te gaan met afval en gebruikte beschermingsmiddelen. "We merken dat het nog niet altijd goed gaat met het afval; let goed op het juiste gebruik. Alle persoonlijk gebruikte spullen MOETEN in rode zakken (afval, linnen, kleding, etc), anders verspreiden we straks het virus d.m.v. slechte hygiëne en dat moeten we toch niet willen."